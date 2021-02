«Immunità di gregge? Neanche vaccinando tutti gli adulti»

GERUSALEMME - In Israele, quasi quattro persone ogni dieci hanno già ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Le cifre, aggiornate dal sito OurWorldInData.org, parlano del 39,59% su una popolazione che conta circa 9 milioni di persone. Tuttavia, è poco probabile che il Paese possa raggiungere un'immunità di gregge anche se vaccinerà tutta la popolazione adulta.

Al momento infatti, come sottolineato da Sharon Alroy-Preis - responsabile della sanità pubblica israeliana, citata da Bloomberg - non si dispone di un vaccino che sia autorizzato per i più giovani.

«Abbiamo due milioni e mezzo di bambini che non possono essere vaccinati. Ed è quindi probabile che non saremo in grado di raggiungere un'immunità collettiva neanche se vaccinassimo tutti quelli che possono essere vaccinati», ha detto.

Nel mese di gennaio scorso, il numero di contagi tra le fasce d'età più basse nel Paese è aumentato. Al punto che le autorità sanitarie hanno iniziato a vaccinare anche gli adolescenti sopra i 16 anni.