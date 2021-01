20mila dollari per il bambolotto di Bernie Sanders

CORPUS CHRISTI - La celebre immagine di Bernie Sanders seduto con le braccia incrociate e con le muffole, divenuta soggetto di numerosi meme che hanno letteralmente invaso internet, è diventata anche un bambolotto.

La rappresentazione, fatta a mano e decisamente ambita, è stata venduta all'asta sulla piattaforma Ebay per 20'300 dollari. La somma sarà versata in beneficenza all'associazione Meals on Wheels, che consegna pasti a domicilio a chi ne ha più bisogno.

L'opera all'uncinetto è stata realizzata da Tobey King, che abita a Corpus Christi, in Texas.

«Stavo parlando con un'amica che mi ha detto che Bernie aveva appena venduto diverse felpe con l'immagine (del meme, ndr) stampata sul fronte e che aveva donato tutto il ricavato a Meals on Wheels, e sapevo che era quello che volevo fare con il bambolotto», ha detto King, proprietaria del locale Tobey Time Crochet, alla CNN.

L'offerta iniziale per la bambola fatta a mano era di soli 99 centesimi, ma l'oggetto ha ben presto ricevuto altre 167 offerte, con quella vincente di 20'300 dollari.

In beneficenza, però, ci andranno fino a 40'000 dollari. Come mai? Un portavoce di eBay ha detto, sempre al portale statunitense, che la decisione di King di donare il ricavato ha ispirato l'azienda, che avrebbe pareggiato l'offerta vincente per «aiutare a sostenere ancora più persone in difficoltà».

keystone-sda.ch (Billy Calzada)