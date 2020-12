La variante del coronavirus è giunta anche in Germania

BERLINO - La variante britannica del Coronavirus è stata trovata per la prima volta anche in Germania, in un paziente contagiato. Lo riferiscono alcuni media tedeschi fra cui Bild e NTV.

Si tratta di una donna arrivata da Londra Heathrow a Francoforte sul Meno in aereo il 20 dicembre, secondo il ministero della Salute del Baden-Wuerttemberg.

La donna era risultata positiva al test del Covid già all'arrivo in aeroporto ed era stata portata a casa in auto da alcuni parenti. È attualmente in isolamento domestico, con sintomi lievi.

Le tre persone con cui ha avuto contatti in Germania sono a loro volta in quarantena.