FFP2 gratis alle persone a rischio: in Germania si temono code in farmacia

BERLINO - Da oggi in Germania le mascherine FFP2 saranno distribuite gratuitamente a 27 milioni di aventi diritto. La misura, decisa dal governo federale, è rivolta alle fasce a rischio di contrarre una forma grave di Covid-19 (chi ha più di 60 anni e le persone affette da patologie croniche). Le associazioni dei farmacisti hanno già espresso i loro timori per le possibili lunghe file e attese.

Secondo l'ordinanza del Ministero della sanità in vigore da stamani, saranno consegnate complessivamente 15 mascherine a persona. La distribuzione avverrà in modo graduale: da oggi fino al 1. gennaio saranno distribuite le prime tre FFP2 (una per ogni settimana) a ciascun avete diritto. Dall'inizio del 2021 si potranno ritirare le altre dodici.

A differenza delle mascherine chirurgiche, le FFP2 proteggono chi le porta da particelle liquide e solide e da aerosol, possibili veicoli di trasmissione del nuovo coronavirus. In Svizzera, l'UFSP non raccomanda questi dispositivi a uso privato, ma solo per il personale medico. Le mascherine FFP2 possono essere con o senza valvola. Quelle con valvola non devono essere utilizzate da persone infette perché, non filtrando l'aria in uscita, possono favorire la diffusione del virus.

Come ricorda la SUVA, le FFP2 proteggono solo se usate correttamente, in particolare adattando la mascherina alla forma del viso (deve aderire bene) e mettendola e togliendola in maniera corretta. In merito alla durata del loro utilizzo, nello specifico in ambito medico, l'UFSP ritiene che possano essere indossate per tutto il turno.

Keystone