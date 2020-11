Biden pensa a Hillary Clinton nel ruolo di ambasciatrice all'Onu

NEW YORK - Il team per la transizione di Joe Biden starebbe valutando il nome di Hillary Clinton per il ruolo di ambasciatrice americana all'Onu.

Lo rivela il Washington Post citando fonti informate, secondo cui l'ex candidata democratica alle presidenziali è «in discussione» perché si pensa che la sua scelta aumenterebbe l'immagine e il prestigio degli Stati Uniti nell'organizzazione internazionale dopo il mandato di Donald Trump.

«Sarebbe un modo per sottolineare l'importanza di quella posizione nella sua amministrazione, e aumenterebbe il prestigio delle stesse Nazioni Unite», ha spiegato la fonte.

La mossa, tuttavia, potrebbe trasformarsi in un boomerang per Biden, in primis visto che la Clinton non è amata da una parte degli elettori democratici (come hanno dimostrato le elezioni del 2016), e poi perché il modo in cui ha gestito l'attacco del 2011 al consolato Usa a Bengasi, in Libia, è rimasto un punto debole che la espone a facili critiche. In lizza per il ruolo di ambasciatore all'Onu c'è anche l'ex candidato alle primarie Pete Buttigieg.