San Marino non si adegua alle regole italiane: tutto aperto anche dopo le 18.00

SAN MARINO - Si parla italiano, la cultura è italiana, e il territorio è circondato dall'Italia. Tuttavia, pur avendo numerosi accordi bilaterali con l'Italia, la Repubblica di San Marino è pur sempre uno Stato indipendente. E pertanto ha stabilito regole proprie in merito alla lotta alla pandemia da coronavirus, decidendo negli scorsi giorni di non allinearsi alla misura italiana di chiudere bar e ristoranti alle 18.00.

«San Marino ha una popolazione contenuta su un territorio proporzionalmente più ampio [rispetto all'Italia]» ha spiegato all'Ansa Teodoro Lonfernini, segretario di Stato al lavoro sanmarinese. Il piccolo Stato «ha anche un numero di pubblici esercizi contenuto, il controllo quindi è più semplice, e il tracciamento da noi funziona. Chiudere bar, ristoranti e pasticcerie alle 18.00 è francamente assurdo».

In effetti la Repubblica conta poco più di 30'000 abitanti, per una superficie di 61,19 km quadrati. E per quanto riguarda i casi, ieri sono stati registrati 26 nuovi positivi, e attualmente quattro persone risultano ricoverate in ospedale. Dall'inizio della pandemia San Marino ha registrato un totale di 958 casi.

Attualmente San Marino ha imposto regole che riguardano il distanziamento, l'uso delle mascherine e la registrazione della clientela presso bar e ristoranti.

Decisioni che non piacciono a tutti, soprattutto a chi si ritrova a dover gestire un'emergenza più grande nelle regioni vicine. Sarebbero infatti parecchi i cittadini delle province adiacenti di Rimini e Pesaro e Urbino che in queste sere hanno approfittato dell'offerta serale gastronomica di San Marino.