Ankara condanna la copertina di Charlie su Erdogan

ANKARA / PARIGI - Ankara reagisce alla copertina su Recep Tayyip Erdogan pubblicata oggi dal settimanale satirico Charlie Hebdo: «Condanniamo con la più grande fermezza l'ultima edizione della rivista francese», «che non ha rispetto per alcun credo, alcuna sacralità e alcun valore», scrive su Twitter il portavoce del presidente turco, İbrahim Kalın.

Dopo lo scontro sulle caricature di Maometto, il presidente turco è rappresentato oggi in copertina nell'atto di sollevare l'abito a un donna velata mostrando il suo fondoschiena. La donna regge dal canto suo un vassoio con due calici di vino. "Nella vita privata Erdogan è molto divertente", recita il titolo. "Uuuh! Il profeta!", esclama un Erdogan in maglietta e mutande seduto in poltrona a bere da una lattina.

«L'obiettivo di queste pubblicazioni senza morale e decenza - scrive il portavoce del presidente turco - è di seminare odio e ostilità».

«Trasformare la libertà d'espressione in ostilità verso la religione e il credo non può essere altro che espressione di una mentalità malata», insiste Kalın, sostenendo che «chiunque abbia buon senso dovrebbe condannare e respingere queste pubblicazioni abominevoli».

La condanna verso Charlie Hebdo viene rilanciata in queste ore dai massimi dirigenti di Ankara, tra cui il ministro delle Finanze e genero di Erdogan, Berat Albayrak. «Quello che ha fatto Charlie Hebdo non è umorismo, è maleducazione! È odio verso l'Islam manifestato sul nostro presidente!», scrive su Twitter.

La Turchia avvia una procedura giudiziaria - Nel frattempo, la procura generale di Ankara ha aperto una procedura giudiziaria mettendo sotto inchiesta Charlie Hebdo per la sua copertina odierna. Lo riporta Anadolu. La presidenza turca ha inoltre fatto sapere che intende intraprendere «le necessarie azioni giudiziarie e diplomatiche» contro la vignetta. Ieri l'avvocato di Erdogan aveva già presentato una denuncia presso la stessa procura della capitale turca contro il leader dell'estrema destra olandese Geert Wilders per un'altra sua caricatura diffusa su Twitter.

Rohani: «Basta interferenze nell'Islam» - «Se gli europei e la Francia sono sinceri quando affermano di cercare la pace nella società, dovrebbero smettere d'interferire negli affari interni dell'Islam». Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani in una riunione del suo gabinetto, dopo le proteste nel mondo islamico per la ripubblicazione delle caricature di Maometto su Charlie Hebdo, appoggiata dal presidente francese Emmanuel Macron.

Il capo del governo di Teheran ha condannato la «recente tendenza islamofoba» in Francia, definendo «immorali e provocatorie» queste iniziative da parte di «coloro che sostengono di essere difensori della democrazia» e avvertendo del rischio di «incoraggiare la violenza». «Oggi, tutti i problemi mondiali derivano dalla tirannia e dalle interferenze dell'Occidente, come in Yemen, dove la povera popolazione è sotto bombardamento dei jet occidentali», ha aggiunto Rohani.

Erdogan : dans le privé, il est très drôle !



Retrouvez :



👉 Laïcité : zoom sur le CCIF par @LaureDaussy

👉 Voyage dans la crackosphère parisienne par @AntonioFischet8 et Foolz

👉 Reportage à Lunéville et son théâtre par Juin



➡ Disponible demain ! pic.twitter.com/jxXqKrvXbK — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 27, 2020