Hanno avuto il coronavirus, ma non hanno anticorpi

BERLINO - In uno studio sugli anticorpi da coronavirus condotto dall'istituto tedesco Robert Koch nella comunità di Kupferzell, in Baden-Wuerttemberg, si è osservato che i casi reali d'infezione da Covid-19 sono stati superiori del 3,9% rispetto a quelli conosciuti e rilevati dai test e che nel 28,2% delle persone risultate positive al coronavirus non sono stati rivelati anticorpi.

È quanto ha reso noto oggi l'istituto federale d'infettivologia in conferenza stampa presentando lo studio "Corona Monitoring Lokal". La comunità di Kupferzell (6'000 abitanti) ai primi di marzo del 2020 aveva registrato oltre 100 infezioni accertate in conseguenza di un concerto in chiesa.