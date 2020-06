Esplode l'ufficio che collega le due Coree

SEUL - La Corea del Nord ha distrutto oggi a l'ufficio di collegamento con il Sud a Kaesong, città nordcoreana sul confine tra i due Paesi. Lo annuncia il ministero dell'unificazione di Seul.

«La Corea del Nord ha fatto esplodere l'ufficio di collegamento di Kaesong alle 14.49 (le 07.49 in Svizzera)», ha annunciato il portavoce del ministro incaricato delle relazioni tra le due Coree in un comunicato di una sola linea inviato ai media.

L'ufficio di collegamento, allestito nel 2018 in base a un accordo raggiunto tra i due Paesi per ridurre le tensioni bilaterali, era stato chiuso una settimana fa dopo che alcuni attivisti erano riusciti a far arrivare dei volantini con testi anti-Pyongyang dalla Corea del Sud a quella del Nord.

In realtà l'ufficio di collegamento era stato chiuso già nel gennaio scorso, a causa dell'emergenza coronavirus, ma i contatti erano proseguiti comunque, con due telefonate quotidiane tra le due parti. Fino a lunedì mattina, quando i funzionari a nord della frontiera per la prima vota in 21 mesi non hanno risposto al telefono.

