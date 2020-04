In Lombardia si potrà uscire di casa solo con la mascherina

MILANO - Nel giorno in cui in Italia si superano le 15mila vittime e la quota dei 20mila guariti dal coronavirus, la Lombardia - regione in assoluto più colpita dall'epidemia nella Penisola - annuncia l'obbligo di indossare la mascherina (o una protezione per naso e bocca) per poter uscire di casa.

La nuova ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana, entrerà in vigore a partire da domani. L'ordinanza «introduce l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe. Gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati (di alimentari e di prima necessità) hanno l'obbligo di fornire i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani», si legge in una nota.

Come di consueto, la Protezione Civile ha pubblicato il nuovo bollettino che sostanzialmente conferma il trend stabile registrato in Italia nel corso dell'ultima settimana. L'aumento netto dei malati nelle ultime 24 ore è pari a 2'886 unità.

Resta purtroppo alto il numero dei decessi quotidiani. Oggi altre 681 persone hanno perso la vita, portando la cifra complessiva a 15'362 vittime. Il numero totale di persone che hanno contratto la malattia dall'inizio dell'epidemia in Italia sono 124'632. Un dato che rende in questo momento l'Italia il terzo paese più colpito dal coronavirus.

