Coronavirus: Roma stanzia 25 miliardi

ROMA - «Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter impiegare per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza». Lo ha indicato oggi il premier italiano Giuseppe Conte in conferenza stampa.

«Siamo lieti del clima che si sta definendo a livello europeo», ha aggiunto Conte riferendosi alla disponibilità a un allentamento dei vincoli di bilancio e a fornire un sostegno da parte di Bruxelles.

In precedenza, il governo italiano aveva parlato prima di 3,5, poi di 7 miliardi.