Angelus e udienza solo in diretta streaming per Papa Francesco

CITTÀ DEL VATICANO - I malori dei giorni scorsi e l'emergenza coronavirus hanno cambiato anche le granitiche tradizioni papali. «Relativamente agli eventi dei prossimi giorni, la preghiera dell'Angelus del Santo Padre di domenica 8 marzo avverrà dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico e non in piazza, dalla finestra», ha fatto sapere la Sala stampa della Santa Sede.

«La preghiera sarà trasmessa in diretta streaming da Vatican News e sugli schermi in piazza San Pietro e distribuita da Vatican Media ai media che ne faranno richiesta, in modo da consentire la partecipazione dei fedeli - ha aggiunto -. L'Udienza Generale di mercoledì 11 marzo avverrà secondo le medesime modalità», aggiunge.

La misura era nell'aria in considerazione dell'epidemia di coronavirus e della possibile formazione di assembramenti in PIazza San Pietro in occasione dell'Angelus.