Greta Thunberg: «La natura non scende a patti, la vostra proposta è insufficiente»

BRUXELLES - «Avete l'obbligo morale di essere il vero leader sul clima». Greta Thunberg è intervenuta così di fronte alla commissione Ambiente (Envi) del Parlamento Ue.

«La natura non scende a patti», ha messo in chiaro l'attivista svedese. «Non si possono fare compromessi con la fisica e noi non vi consentiremo di rinunciare al futuro». Al termine del suo intervento, Greta è stata acclamata da una standing ovation di circa un minuto dalla maggior parte delle persone presenti.

L'esecutivo Ue ha proposto in giornata una legge per la neutralità climatica. Frans Timmermans, responsabile per il Green Deal europeo, ha dichiarato che con questo progetto l'Ue è seriamente intenzionata ad azzerare le emissione di gas a effetto serra entro il 2050.

Greta però non ha apprezzato per niente la proposta avanzata oggi: «Se casa nostra inizia a bruciare, non si può aspettare qualche anno per spegnere l'incendio. Eppure è ciò che propone la Commissione Europea. Questo testo equivale ad arrendersi». La giovane attivista ha inoltre messo in evidenza il fatto che ci troviamo in una crisi che non viene considerata come tale.

Citando l'emergenza climatica dichiarata nel 2019 dal Parlamento europeo, Greta ha continuato la metafora della casa in fiamme: «Avete fatto scattare l'allarme antincendio, ma poi vi siete messi a cenare, a guardare un film, e siete andati a dormire, senza nemmeno chiamare i vigili del fuoco. Questo non ha senso».

L'attivista ha poi criticato la leadership dell'Unione europea, sottolineando come si continuino a sostenere soluzioni economiche basate su combustibili fossili, «le sole parole non faranno scomparire quest'emergenza». Infine, Greta si è scagliata sulle scadenze citate dalla Commissione europea: «È inutile organizzare obbiettivi per il 2050 o il 2030, bisogna cominciare a tagliare le emissioni fin d'ora, per ogni singolo anno».

Questa mattina Greta ha incontrato anche la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il Vicepresidente Frans Timmermans, e il commissario europeo all'ambiente Virginijus Sinkevicius.