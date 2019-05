Ultimo appuntamento con il Cinema Aperitivo

MURALTO - Siamo già arrivati al quarto appuntamento, al Cinema Rialto di Muralto, con il Cinema Aperitivo del Teatro Popolare della Svizzera italiana (Tepsi).

I primi tre film doppiati in dialetto sono stati ben frequentati e ora ci attende il quarto e ultimo, ossia la proiezione de "I fratelli neri" (2013) del regista svizzero Xavier Koller, che doppiato dal Tepsi in dialetto della Valle Verzasca e in milanese di fine Ottocento, diventa "Spazzacamit".

Verso la metà del XIX secolo, molti contadini del canton Ticino, colpiti dalla povertà, vendono i propri figli a Milano, dove questi vengono impiegati come spazzacamini. È il triste destino capitato a Giorgio, costretto a lavorare come uno schiavo, arrampicandosi nei camini e spazzando via la fuliggine a mani nude. Ma Giorgio non si perde d'animo e, insieme ai suoi compagni, fonda il gruppo degli Spazzacamit, che viene subito coinvolto in risse con la gang di strada della città lombarda: i Luuv. Ma il vero scopo di Giorgio e dei suoi amici è fuggire e tornare in Svizzera.

Una storia romanzata ma basata su un fatto vero capitato alla fine dell'Ottocento: l'affondamento della barca che portava i bambini spazzacamini da Magadino a Luino per poi raggiungere Milano; un giorno di tempesta sul lago, la barca si rovesciò e annegarono 10 bambini. Da questa tragedia riportata sui giornali di allora, la scrittrice tedesca Lisa Tetzner, nel 1941, ha scritto un romanzo, divenuto poi in Germania libro di testo nelle scuole. II regista Xavier Koller ne ha fatto un film stupendo, immortalando un momento molto triste della storia di casa nostra e il Tepsi, a sua volta, si è preoccupato di doppiarlo in dialetto della Versasca, nella prima parte, e in milanese nella seconda, facendolo diventare un vero capolavoro della nostra cultura popolare.

Un occasione da non perdere, sabato 25 maggio al Cinema Rialto di Muralto alle 18. Yor Milano, responsabile del doppiaggio, presenterà la serata.

Prenotazioni allo 078 811 02 60 dalle 9 alle 13.