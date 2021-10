The Darkness - Halloween Party al Vanilla Club, l'ospite speciale è Gabry Ponte

RIAZZINO - Quattro sale con quattro generi musicali diversi: sabato 30 ottobre con The Darkness - Halloween Party, il Vanilla Club di Riazzino non trascura niente e nessuno. L'ospite speciale della Main Room è Gabry Ponte, dj e producer italiano tra i più seguiti al mondo grazie a una serie di successi planetari quali “Blue” (con gli Eiffel 65) e svariate collaborazioni con top producer mondiali quali R3hab, Timmy Trumpet, Afrojack, KSHMR e Blasterjaxx. La sua ultima release si intitola "The Feeling", realizzata in collaborazione con il producer belga Henri PFR e uscita in tutto il mondo sull’etichetta discografica Gekai/Heartfeldt (Spinnin'/Warner).

Sempre in Main Room, i dj Da Brozz e Dave 202; in Twerk On Floor animazione speciale urban e reggaetón con Eddie Queen, Kd Vegas e Mastil; in Infinity Floor musica goa e psy trance con Ronny Perez, Vlad, Ale Power, Inglorius bastard, Fredoom Frequency e Nodax; in Hard Dance Floor in console Yell, Van handenhove, Synergee, Philippe Rochard, The Genesis of Demon e Giuly.

L’ingresso non è consentito ai minori di 18 anni: al Vanilla Club si accede soltanto con Certificato Covid o Green Pass, con possibilità di test rapido gratuito presso Palacinema e Centro Riazzino Curasuisse (dalle 21 all’1).

Prevendita in corso su Biglietteria.ch.