Tra un fuoco e l'altro la parola ai politici ticinesi

Tiziano Galeazzi - Anche il municipale di Lugano Tiziano Galeazzi è intervenuto questa sera in Piazza Riforma durante le celebrazioni della festa nazionale. In un contesto internazionale difficile come quello attuale, Galeazzi ha ricordato i meriti del nostro Paese: «La Svizzera, e anche la nostra Lugano, si sono dimostrate capaci di far valere il motto che caratterizza il nostro Paese e che viene celebrato nella giornata del 1°agosto: Uno per tutti, tutti per uno».