Un Rettore...prima dei nostri.

L'annuncio sul Corriere della Sera. A fare ribollire la penna a Robbiani è stata l'inserzione apparsa ieri sulle colonne del quotidiano di Via Solferino con la quale l'Usi annuncia di essere alla ricerca per il proprio ateneo di una figura di Rettore. Una notizia che ha dato il "La" al ritorno di un sempreverde motto politico della compagine nelle cui fila Robbiani milita. «L’USI, come si è potuto più volte vedere - sottolinea il deputato - non ha mai brillato su “Prima i nostri”, ma in questo caso, è da capire se per la ricerca di una nuova Rettrice o un nuovo Rettore, si sia almeno minimamente impegnata a cercarla/cercarlo in Svizzera».