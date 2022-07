Con la URC2022 i riflettori sono puntati su Lugano

La conferenza «tenterà di disegnare i contorni della ricostruzione dell'Ucraina», scrive il quotidiano francese Le Monde. Secondo l'agenzia stampa France Presse (AFP) «Lugano non è una conferenza di promesse, ma cercherà invece di definire i principi e le priorità per un processo di ricostruzione volto a iniziare» la ricostruzione dell'Ucraina, anche se la guerra «continua a infuriare». L'ambasciatore ucraino in Svizzera Artem Rybchenko ha affermato che la URC2022 aiuterà a creare «la tabella di marcia» per la ripresa del suo paese. Sempre l'AFP fa una stima del costo della ricostruzione, citando i calcoli della Kyiv School of Economics: si parla di quasi 104 miliardi di dollari solo per i danni a infrastrutture ed edifici, mentre se si allarga lo sguardo all'intera economia nazionale si arriva a calcolare, per difetto, l'enorme cifra di 600 miliardi di dollari.