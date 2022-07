Il premier ucraino è atterrato ad Agno

Il primo ministro, come noto, è in Ticino per prendere parte alla conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina (URC2022) che si terrà domani e dopo proprio nella città sul Ceresio. Con lui, come già preannunciato, non ci sarà invece il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che tuttavia dovrebbe essere presente all'evento almeno"virtualmente" per un discorso in videoconferenza.