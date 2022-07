A settembre attesi fino a 570 allievi ucraini nelle scuole ticinesi

Una delle domande dell'interrogazione verteva sul numero di nuove classi e nuovi docenti a partire da settembre. Nella sua risposta il Consiglio di Stato ha fatto sapere che con il nuovo anno scolastico sono previste sette nuove sezioni (una per la scuola dell'infanzia, due per le elementari e 4 per le medie), 3 docenti titolari (uno per la scuola dell'infanzia, due alle elementari) e 6 docenti di appoggio (3 per la scuola dell'infanzia e 3 per le elementari). Inoltre per le scuole comunali sono stati assunti 20 docenti di lingua e integrazione, mentre per le scuole medie il numero sale a 30.