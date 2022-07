«Non è quello il testo scolastico di riferimento»

Il volume in questione - “Istituzioni politiche Svizzere” di Vincent Golay e Mix & Remix - non è inoltre il testo di riferimento per l'insegnamento della materia. Si «parte dall’assunto secondo il quale in molti istituti scolastici ticinesi, non si dice quanti e non si dice se di scuola media, media superiore o professionale» sia in uso questo volume, precisa l'Esecutivo. «Questo assunto è errato».