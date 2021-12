Il Governo a Berna per sostenere Cassis presidente

BELLINZONA/BERNA - Una delegazione ufficiale del Cantone Ticino – composta dal presidente del Governo Manuele Bertoli, dai consiglieri di Stato Norman Gobbi e Christian Vitta e dal presidente del Gran Consiglio Nicola Pini – sarà domani presente a Palazzo federale, in occasione dell'elezione del Presidente della Confederazione per l’anno 2022, carica per la quale sarà proposta la nomina di Ignazio Cassis, attuale vicepresidente del Consiglio federale.

Per la quinta volta - In caso di responso positivo dell’Assemblea federale, si tratterà della quinta volta nel dopoguerra che un ticinese assumerà questo prestigiosissimo ruolo. La Delegazione ticinese intende «esprimere il proprio sostegno a questa candidatura e riaffermare l’importanza istituzionale di questo momento». Il Governo ricorda che, in caso di elezione, le disposizioni protocollari prevedono che le bandiere ticinese e svizzera siano esposte all'esterno di tutti gli edifici pubblici del nostro Cantone per onorare l'avvenimento.