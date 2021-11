Tre temi federali e il PSE: ancora poche ore per votare

BELLINZONA - Ancora poche ore per far sentire la propria voce. Fino a mezzogiorno di oggi è in effetti ancora possibile consegnare le proprie schede di voto o recarsi presso le urne dei comuni. Nel corso del pomeriggio si conoscerà l'esito dei tre oggetti federali e dell'attesissimo voto sul Polo Sportivo e degli Eventi (PSE) a Lugano.

I tre temi federali - A livello federale il popolo è chiamato a esprimersi su due iniziative: quella per "cure infermieristiche più forti" e quella sulla giustizia "per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio". Il terzo tema in votazione è invece quello legato alle modifiche della Legge Covid-19.

Riflettori puntati su Lugano - In Ticino, però, i riflettori sono tutti puntati sul voto riguardante il Polo Sportivo e degli eventi di Lugano (PSE). Un progetto luganese che però si ripercuoterebbe su tutto il cantone, che da anni aspetta un'infrastruttura calcistica all'avanguardia.

Votazioni in altri dieci cantoni - Gli aventi diritto di voto sono interpellati anche su temi di carattere cantonale in sette cantoni di lingua tedesca (Basilea Campagna e Città, Lucerna, Obvaldo, Sciaffusa, Uri e Zurigo) e in tre romandi (Ginevra, Neuchâtel e Vallese).

Ballottaggio a Friburgo - Nel canton Friburgo si tiene invece il ballottaggio per il rinnovo del Consiglio di Stato. Il primo turno si era svolto il 7 novembre.