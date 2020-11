Il Ticino porta a Berna le preoccupazioni sul Covid-19

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha incontrato la presidente della Deputazione ticinese alle camere federali in vista della preparazione della prossima sessione del Parlamento federale. E il tema principale è stato, ovviamente, il coronavirus. «Abbiamo presentato alla deputazione ticinese il piano d’azione messo in campo dal Governo ticinese e il potenziamento del sistema sanitario - ha spiegato Norman Gobbi in conferenza stampa -. In questi giorni vediamo un abbassamento della curva, che conferma le misure ponderate e proporzionate prese dal Ticino, non troppo invasive sulle limitazioni, che permettessero una continuità di vita».

«Bisogna inserire la possibilità di fare multe» - Il presidente del Consiglio di Stato ha aggiunto di avere discusso con Marina Carobbio Guscetti dell’adeguamento della legge Covid, «nella speranza che si possa introdurre la base legale per le multe disciplinari in caso di violazione delle norme Covid-19». Domani si riunirà la commissione dei diritti politici. Tre membri sono ticinesi e porteranno questa questione a Berna.

Casi di rigore e aiuti economici - Il Ticino ha inoltre preso posizione rendendo presenti a Berna le criticità sui "casi di rigore". «E ce ne sono diverse - ha detto Gobbi -. Va trovata una soluzione per il sostegno alle aziende e alle microimprese». Si parla di agenzie di viaggio ad esempio, piccole ditte di trasporto e altre attività commerciali in estrema difficoltà. La consigliera agli Stati, presidente della Deputazione ticinese alle camere federali, ha confermato: «Noi sosteniamo che ci vogliono più mezzi finanziari da parte della Confederazione per aiutare le imprese in difficoltà in questo momento». È stata anche discussa la possibilità di riattivare i crediti Covid-19, ma «le aziende sono restie a contrarre dei debiti».

«I paletti sono troppo stretti» - Il Ticino ha discusso con i suoi rappresentanti a Berna anche della proposta di ordinanza che definisce i criteri che le aziende devono ossequiare per accedere agli aiuti. «I paletti per noi sono molto critici - ha chiarito Norman Gobbi -. E il controllo delle domande che verranno presentate comporterebbero un onere importante per i nostri uffici. Si tratta di aziende che non hanno potuto beneficiare delle fideiussioni a inizio anno, a causa dei loro bassi fatturati. E che necessitano ora di aiuti». Carobbio Guscetti ha assicurato che porterà a Berna la richiesta di aumentare i contributi della Confederazione. «Di quei 200 milioni al nostro cantone ne arriverebbero 8,5. E non bastano».

L'incontro con i sindacati - La Deputazione ticinese alle camere federali ha avuto un incontro con l'unione sindacale svizzera della Svizzera italiana che aveva scritto in giugno una lettera in favore dei lavoratori della pandemia. «I sindacati chiedono un fondo per aiutare le imprese più in difficoltà - ha spiegato Carobbio Guscetti -. Abbiamo parlato anche della chiusura degli uffici postali. Come pure dell'aiuto ai media, cartacei e online».

Assicuratori malattia e riserve - «Vi informo inoltre che abbiamo iniziato ad affrontare in Commissione il tema dell'aumento dei premi di cassa malati e delle riserve degli assicuratori malattia. E sentiremo anche altri Cantoni», ha detto ancora la presidente della Deputazione ticinese alle camere federali. Ci sono tre iniziative cantonali presentate dal Ticino, che sono pendenti. «L'anno prossimo sarà sicuramente uno dei temi all'ordine del giorno».

Il presidente del Consiglio di Stato non ha novità, invece, sul piano dell'accordo fiscale tra Svizzera e Italia. «Sappiamo solo che le trattative dovrebbero concludersi entro fine anno, come già detto».