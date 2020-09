Disavanzo di 269,5 milioni di franchi: «Ma la colpa è solo del coronavirus?»

BELLINZONA - Il Cantone si aspetta un disavanzo di 269,5 milioni di franchi (a fronte del previsto avanzo d'esercizio di 4,1 milioni). È quanto emerge dal rendiconto intermedio di fine agosto 2020. E a pesare sulle finanze sarebbe in particolare il coronavirus.

Ma la colpa è solo del virus? Lo chiede il PS in un'interrogazione al Governo ticinese: «Senza voler mettere in dubbio che la pandemia da coronavirus abbia influito su questa situazione finanziaria negativa, reputiamo che parte della responsabilità è sicuramente anche della politica portata avanti dalla maggioranza borghese, con le due recenti riforme fiscali che diminuiscono a regime le entrate del Cantone per circa 150 milioni all'anno; così come la politica economica generale che ha cercato di attirare sul territorio cantonale un grande numero d'imprese straniere, rendendosi così dipendente da settori che facilmente delocalizzano» si legge nell'atto parlamentare.

Il gruppo PS chiede inoltre nel dettaglio a cosa siano dovute le minori entrate.