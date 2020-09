«Il Ticino si prepara alla seconda ondata?»

BELLINZONA - Tante lodi, ma poi... Gli infermieri e il personale sanitario in Ticino si preparano a una possibile "seconda ondata", mentre gli strascichi della prima continuano a far discutere. In un'interrogazione presentata oggi al governo, l'Mps punta il dito contro il Dss.

«Le lodi agli infermieri si sono limitate a esternazioni verbali nella maggior parte dei casi» scrivono i deputati Simona Arigoni, Matteo Pronzini e Angelica Lepori. A innescare la polemica, in particolare, la decisione del Cantone di non concedere l'indennità da lavoro ridotto al personale sanitario, per i mesi di marzo e aprile, «mettendo in difficoltà sia il settore pubblico che quello privato».

I tre deputati Mps chiedono lumi al Consiglio di Stato, sulle ragioni di questo "niet". Ma anche sulle strategie del Cantone in vista di una nuova possibile emergenza sanitaria. In una seconda interrogazione, l'Mps cita come esempio il caso della clinica Moncucco, che prevede di non chiudere tutti i reparti, ma proseguire le cure normali a fianco dei reparti Covid. E si chiede se il Cantone stia valutando di fare lo stesso, nelle strutture dell'Eoc.