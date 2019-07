Medico del traffico: «I ticinesi verranno risarciti?»

BELLINZONA - «Il Consiglio di Stato agisca subito per correggere questa scandalosa situazione». L’argomento è il medico del traffico e la richiesta è contenuta in un’interpellanza del gruppo UDC in Gran Consiglio.

Piero Marchesi e Tiziano Galeazzi, quali primi firmatari, rivolgono sei domande al Consiglio di Stato che puntano chiaramente a capire quali sono i passi che intende intraprendere per fare chiarezza sulla situazione.

Lo scorso venerdì l’avvocato Tuto Rossi ha riferito che il Tribunale amministrativo cantonale ha stabilito che le perizie effettuate dal Medico del traffico (la Dottoressa Mariangela De Cesare, accreditata dalla Sezione della Circolazione) sono illegali. Dal caso portato davanti al Tram dall’avvocato Rossi si evincerebbe che «non è possibile affermare che la perizia della dottoressa de Cesare si fondi su un impianto sufficientemente verificabile e attendibile» e che la perizia è «scarnamente motivata e non priva di contraddizioni». Per questo ci sarebbero «seri motivi» per smentire le conclusioni della dottoressa, che avrebbe persino «inventato falsità».

Per l’UDC «è oramai chiaro che la prassi definita dalla Sezione della Circolazione sia immediatamente da rivedere per evitare di continuare a vessare i cittadini ticinesi». Per questo motivo al Consiglio di Stato viene chiesto di intervenire entro un massimo di due mesi sulle tariffe dei medici del traffico, ma anche agire nei confronti della dottoressa De Cesare. E, soprattutto, quali saranno le ripercussioni della sentenza del Tram sui cittadini che hanno avuto a che fare con il medico del traffico.