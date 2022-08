Giù un albero, in strada

Fortunatamente, al momento dello schianto non stava passando alcun veicolo, e non sono quindi segnalati feriti. Come mostrano le foto inviate in redazione da un lettore, sul posto sono giunti un'auto della polizia e un camion dei pompieri, i quali hanno proceduto con la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dei rami e del tronco dalla carreggiata.