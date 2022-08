Le gigantesche bandiere sulle pareti rocciose per festeggiare il Natale della Patria

LUGANO - Una bandiera svizzera di 10 metri per lato è stata istallata su una parete rocciosa dei Denti della Vecchia. L'iniziativa è stata portata a termine da una decina di scalatori dello Sci Club Sasso Grande di Sonvico e Dino, che oltre a organizzare l’attività sciistica durante la stagione invernale si occupa anche di organizzare eventi per i giovani come la sagra della Costina ad Arla, per esempio.