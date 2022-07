Cadavere a Solduno, un probabile suicidio

LOCARNO - Il corpo senza vita in un appartamento oggi a Solduno, in via Muro della Rossa. La vittima, come noto, un ragazzo svizzero di origini argentine trovato col volto sfigurato da un’arma da taglio. I primi rilievi su quella strana morte, risalente allo scorso 23 giugno, non escludevano l'intervento di terze persone. Tuttavia, oggi, l'ipotesi più accreditata fra gli inquirenti, coordinati dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri, sarebbe quella del suicidio, anche se resta comunque aperta l'altra pista. A riferirlo è la Regione.