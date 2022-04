Infortunio a Linescio, il 27enne non ce l'ha fatta

LINESCIO - Non ce l'ha fatta il 27enne cittadino olandese, residente nel Canton Grigioni, vittima dell'infortunio sportivo avvenuto ieri poco prima delle 17.30 a Linescio, in val Rovana. Come comunicato in serata dalla Polizia cantonale, il giovane è infatti deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Il malcapitato - ricordiamo - stava facendo canyoning assieme a un'altra persona (entrambi sembra praticassero frequentemente la disciplina) nel torrente Rovana. Per cause ancora da stabilire, in fase di calata il ragazzo è però rimasto bloccato in una pozza.

Il compagno di cordata l'ha quindi soccorso e portato a riva. Ma nel frattempo il 27enne era andato in arresto cardiaco, dal quale non si è più ristabilito.