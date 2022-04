Incidente sul fiume venerdì pomeriggio: c'è un ferito

LINESCIO - È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì. Due escursionisti si sono recati in Val Rovana (Valle Maggia) per un'escursione sul fiume. L'intenzione era di scendere attraverso le gole di Linescio, note per essere particolarmente impervie e strette. Mentre una delle due persone è riuscita ad arrivare a fine "percorso", l'altra è rimasta tra le acque, ferita seriamente.

Per le operazioni di soccorso sono state attivate la colonna del Club alpino svizzero (CAS) di Locarno e la Rega. Sul posto anche la polizia e l'ambulanza. La vittima dell'incidente è stata trasportata in elicottero all'ospedale Civico di Lugano. Nella giornata di oggi, sabato, i soccorritori sono tornati sul posto per recuperare il kayak e per fare accertamenti. Operazione tutt'altro che semplice vista la morfologia del paesaggio. I protagonisti della vicenda sarebbero due escursionisti in Ticino per alcuni giorni di vacanza.