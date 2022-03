Incidente in cantiere, uomo finisce in ospedale

BRIONE SOPRA MINUSIO - Una giornata di lavoro terminata in un letto di ospedale. È successo oggi pomeriggio a un operaio a Brione sopra Minusio, che è stato ferito da un oggetto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15.45 in via Contra, presso un cantiere di una casa in edificazione. Stando alle prime informazioni raccolte, il malcapitato stava lavorando all'altezza del primo piano quando è stato colpito dall'oggetto. Per il suo recupero si è reso necessario l'intervento degli specialisti dell'Unità di intervento tecnico dei pompieri di Locarno, che hanno calato lo sventurato utilizzando la gru presente nel cantiere.

Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato al pronto soccorso. Le ferite riportate non dovrebbero destare particolare preoccupazione.

Rescue Media