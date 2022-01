Principio d'incendio allo Speedy Pizza di Massagno

LUGANO - Ordinazioni deviate, fiamme e pizze che non saranno consegnate. Questa sera a Massagno, poco prima delle 18, è scoppiato un incendio nel laboratorio adibito alla preparazione delle pizze dello Speedy Pizza in via San Gottardo 72. Due dipendenti sono rimasti leggermente intossicati.

Le fiamme sono state subito domate. L'allarme scattato, nove pompieri con cinque veicoli sono prontamente intervenuti e al momento la situazione è sotto controllo. Lo Speedy Pizza non dovrebbe aver subito gravi danni. Due dipendenti che si trovavano all'interno dell'attività sono rimasti leggermente intossicati e sono stati soccorsi dal personale sanitario della Croce Verde di Lugano e in seguito trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La causa dell'incendio sarebbe da ricercare nell'esplosione di una batteria in carica che avrebbe sprigionato un fumo acre. La polizia scientifica è comunque sul posto per fare tutti gli accertamenti.

Al momento, la produzione di pizze è ferma e tutte le ordinazioni sono state deviate alla filiale di Lugano.

Rescue Media