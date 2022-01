Pioggia di sanzioni per somme non dichiarate

PONTE CHIASSO - Un bel mucchio di denaro... non dichiarato. È quanto intercettato dai finanzieri italiani nelle ultime settimane del 2021: ben 875.787 euro.

Più precisamente, presso i due valichi di Ponte Chiasso, sono state accertate 22 violazioni dell’obbligo di dichiarare somme pari o superiori a 10.000 euro da parte di soggetti che trasportavano un totale di 591.332 euro non dichiarati.

I trasgressori, sussistendone le condizioni, sono stati ammessi al beneficio dell’oblazione immediata, con il pagamento contestuale di un importo pari al 15% calcolato sull’eccedenza.

Alcuni casi - Inoltre, in occasione di un controllo su un pullman proveniente dalla Svizzera e diretto in Serbia, è stata rinvenuta la somma di 215.987 euro occultata all’interno della macchinetta erogatrice del caffè assieme a due pistole e una scatola di munizioni. Dell’intera somma, 60.000 euro erano chiusi in sei buste sigillate di plastica trasparente, ciascuna contenente 50 banconote da 200 euro.

Gli autisti di nazionalità serba, non in grado di giustificare la provenienza del denaro, sono stati denunciati per riciclaggio e violazione della normativa sulle armi.

Ancora, il controllo su un mezzo commerciale immatricolato in Svizzera, condotto da un soggetto residente in Italia e sprovvisto della necessaria autorizzazione alla guida, ha, di fatto, consentito di rinvenire 50.038,00 euro occultati all’interno della cassetta degli attrezzi. Mancando le condizioni per consentire al trasgressore di accedere al beneficio dell’oblazione, si è proceduto a sequestrare il 50% dell’eccedenza: 20.020 euro a garanzia del pagamento della sanzione che dovrà essere stabilita e potrà andare dal 30% al 50% dell’eccedenza stessa.

Infine, presso il valico di Oria Valsolda, sono stati trovati 18.430 euro in possesso di un italiano che ha dovuto pagare una sanzione di 500 euro.