In Piazza Grande va in scena... "Via col vento"

MELIDE - Brutta sorpresa quella trovata dai responsabili di Swissminiatur al rientro dalle vacanze invernali. All'interno del parco, il forte vento della prima settimana di gennaio ha infatti danneggiato gravemente il modello di Piazza Grande di Locarno.

«È il peggior danno riscontrato all'interno del Parco dopo i danneggiamenti causati da alcuni vandali nei confronti di diverse miniature nel giugno 2015», commenta il direttore Joël Vuigner. Quantificare i costi causati dall'inconveniente è ancora prematuro. Ma quel che è certo è che ci vorranno settimane, se non mesi, per ricostruire la Piazza: «Anche perché abbiamo già altri progetti - fa notare Vuigner -. Questo imprevisto, in vista della riapertura del Parco prevista il 19 marzo, non ci voleva».

Piazza Grande è la struttura più grossa che è stata danneggiata, ma non è comunque l'unica: «Anche alcuni tetti degli chalet sono volati via», spiega il direttore di Swissminiatur. Per contro, la parte dedicata al Festival del Film di Locarno non è fortunatamente stata toccata. Così come gli altri grandi modelli presenti nella ventosa Melide.

Piazza Grande e lo schermo del Festival del Film di Locarno - ricordiamo - furono inauguranti all'interno del Parco Swissminiatur nell'aprile 2017, per celebrare la 70esima edizione del Festival.

Swissminiatur