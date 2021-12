Fiamme dalla friggitrice di un take away in via Besso

LUGANO - Qualcosa è andato storto. E a bruciare in un take away di via Besso non sono state solo le patatine. Le fiamme sono infatti divampate da una friggitrice, ma l'incendio è stato immediatamente domato dai pompieri di Lugano prima che il fuoco si propagasse alla struttura del locale.

I militi hanno inoltre provveduto a evacuare le persone presenti all'interno del take away che hanno abbandonato il take away a bocca asciutta ma incolumi. Nessuno di loro, infatti, ha riportato ferite né è rimasto intossicato dal fumo.

Sul posto sono intervenute anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e a la Comunale per il disciplinamento del traffico, rimasto perturbato per circa un'ora.

Rescue Media