150 San Nicolao in Harley per Telethon

LUGANO - Una nutrita schiera di San (e Sante) Nicolao in sella a rombanti Harley Davidson, hanno transitato oggi per le vie di Lugano, destinazione Piazza Rezzonico.

La tradizionale manifestazione, in un centro città che da oggi è da frequentare “in mascherina”, ha motivazioni benefiche ed è legata al fine settimana di Telethon, da sempre in prima linea contro le malattie genetiche.

«Il Coronavirus ha messo in seria difficoltà la Fondazione Telethon Azione Svizzera: i numerosi eventi popolari, che tradizionalmente consentivano ai volontari di raccogliere donazioni, sono stati in gran parte annullati», scrive la Fondazione in un appello alla generosità e alla solidarietà che può passare anche attraverso il sito web di Telethon.

L'appuntamento è quindi in Piazza Rezzonico dove sarà possibile fotografare i centauri natalizi così come approfittare della buvette, delle diverse bancarelle e apprezzare la polenta e gorgonzola del Grott Mobil. E dalle 13.45 arriveranno anche i doni per i più piccoli. La chiusura è prevista per le ore 17.

Ti-press (Davide Agosta)