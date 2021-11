Stabio, fiamme all'ultimo piano di un edificio

STABIO - All'inizio il fumo. Poi si sono viste anche le fiamme. L'incendio è scoppiato attorno a mezzogiorno di oggi, sabato, in un appartamento di Stabio.

Sul posto sono prontamente accorsi i pompieri per le operazioni di spegnimento. Come evidenzia il video di un lettore l'appartamento si trova all'ultimo piano di un edificio. Stabile a poche centinaia di metri dalla dogana. Gli abitanti del palazzo sono stati momentaneamente evacuati.

Stando alle prime informazioni riportate da Rescue Media, una persona è stata soccorsa sul posto dal personale del SAM e della Croce Verde di Lugano. La Polizia cantonale ha in seguito confermato che non sono state registrate persone intosicate o ferite. Sono però morti gli animali domestici presenti nell'abitazione. Si tratta di un gatto e alcuni canarini.

La Polizia ha isolato la zona, invitando la popolazione a non avvicinarsi. Gli specialisti della scientifica sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incendio. Secondo una prima ricostruzione, si legge nel comunicato delle autorità, il rogo avrebbe preso il via in cucina, propagandosi poi rapidamente al resto dell'appartamento.

Rescue Media