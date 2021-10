Gli autogestiti si sono ritrovati per ricordare i 25 anni dalla nascita del centro sociale

Giornalista in formazione

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

LUGANO - Venticinque anni fa a Lugano nasceva il centro sociale il Molino. Stasera un centinaio di autogestiti hanno celebrato questo traguardo ritrovandosi in Piazza della Riforma a Lugano per un aperitivo e per la condivisione di musica, poesia e contenuti video.

Oggi è anche stato lanciato un podcast voluto dai molinari «per riflettere su quello che siamo e su quello che vogliamo diventare, per risalire il fiume del tempo, per socializzare la nostra storia con occhio critico e per costruire narrazioni che possano innescare un conflitto sociale».

Tipress