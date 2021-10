Dalle macerie dell'ex Macello, il podcast Macerie che parla dell'autogestione

LUGANO - Il 12 ottobre 1996 a Lugano è nato un Centro sociale. Da allora sono passati venticinque anni. Un anniversario che domani, 12 ottobre 2021, sarà celebrato innanzitutto con il lancio del podcast “Macerie”: «Un audio-documentario a puntate per riflettere su quello che siamo e su quello che vogliamo diventare, per risalire il fiume del tempo, per socializzare la nostra storia con occhio critico e per costruire narrazioni che possano innescare un conflitto sociale» come si legge in un comunicato del Molino.

Gli episodi saranno pubblicato il martedì e saranno disponibili sul sito del Molino (www.inventati.org/molino), saranno trasmessi da diverse radio e portali vicini al movimento, e si potranno ascoltare sulle principali piattaforme di podcast.

La ricorrenza in piazza - La ricorrenza non sarà ricordata soltanto con un podcast, ma anche con un appuntamento in piazza. Più precisamente, in Piazza della Rivolta (si tratta di Piazza della Riforma). L'evento avrà luogo domani 12 ottobre. Alle 18.30 è previsto un aperitivo («porta qualcosa da condividere» scrive il Molino), alle 19.30 si proseguirà con videoproiezioni, poetryslam, slide e sound.

Al Foce «non è autogestione» - Nel suo comunicato odierno, il Molino prende inoltre di mira il Municipio di Lugano che di recente ha deciso di mettere a disposizione dei giovani, nei weekend, lo Studio Foce. «Quella non è autogestione, ma solamente l'ennesima forma di controllo paternalista, di sovradeterminazione statale rispetto alla libera autodeterminazione individuale e collettiva».