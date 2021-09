Un'auto finisce contro un muro a Claro

CLARO - Questa notte, poco dopo la una, sulla strada cantonale a Claro si è verificato un incidente della circolazione. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il conducente di un'auto che viaggiava in direzione nord ha perso la padronanza del suo veicolo, urtando un muro in cemento alla sua sinistra e finendo la sua corsa di traverso sulla carreggiata. Fortunatamente non si lamentano feriti ma solo danni materiali.

Giunti sul posto, i Pompieri del Centro di Soccorso Cantonale di Bellinzona hanno lavorato per la messa in sicurezza del luogo e il recupero del materiale inquinante perso dal veicolo accidentato. Presente anche una pattuglia della Polizia Cantonale per i dovuti accertamenti. La carrozzeria di servizio ha provveduto al recupero del veicolo accidentato.

FVR / M. Franjo