Prima in contromano, poi lo scontro frontale

MESOCCO - Tre autovetture coinvolte e sette persone ferite, fortunatamente in modo lieve. È il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sull'A13 del San Bernardino, in territorio di Pian San Giacomo, che ha provocato forti disagi alla circolazione per diverse ore.

La Polizia cantonale grigionese, in una nota odierna, chiarisce la dinamica dei fatti a partire dalla manovra che ha innescato lo scontro frontale, avvenuto alle 11.42. In quel momento, un 43enne tedesco che guidava verso San Bernardino si è spostato, per motivi ancora non chiariti, sulla corsia in senso opposto, entrando in collisione con un veicolo guidato da un 45enne, anch'esso con passaporto tedesco.

Negli attimi successivi allo scontro si è poi ritrovato coinvolto nell'incidente anche un 27enne che stava circolando in direzione di Mesocco.

Due conducenti e cinque passeggeri sono stati trasportati con diverse ambulanze all'ospedale San Giovanni di Bellinzona. Per quanto riguarda i danni materiali, due automobili hanno subito un danno totale mentre la terza ha rimediato "lesioni" meno ingenti.

Il tunnel del San Bernardino, come da prassi in queste situazioni, è stato subito chiuso e l'A13 è rimasta bloccata per circa tre ore per consentire lo sgombero dei veicoli e le operazioni di soccorso.