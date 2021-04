Beccato a oltre il doppio del limite: giovane centauro nei guai

CADRO - Sfrecciava a 104 chilometri orari su un tratto di strada - via Circonvallazione a Cadro - il cui limite è fissato a 50. Oltre il doppio della velocità consentita. La corsa del 19enne centauro svizzero, domiciliato nel Luganese, è però terminata idealmente in procura, dopo che la sua moto è stata intercettata dagli agenti della polizia della città di Lugano, appostati nella via per un controllo della velocità con pistola laser.

Avviati i necessari accertamenti, il ragazzo - precisano la Cantonale e la polizia di Lugano in una nota congiunta - è stato denunciato al Ministero Pubblico quale «pirata della strada» per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Al 19enne è pure stata ritirata immediatamente la patente.