Positivo alla variante inglese, da St. Moritz a Como in treno e taxi

COMO - Nonostante fosse risultato positivo al Covid, e per l'esattezza alla "variante inglese", non ha solo viaggiato come se niente fosse, ma lo ha fatto anche sfruttando treno e taxi.

Per queste ragioni, un italiano di 30 anni, di professione cameriere, è stato fermato dai carabinieri di Como e denunciato.

Stando a "Il Messaggero", l'uomo ha lavorato fino a ieri nella zona di St. Moritz. La sua positività era stata segnalata dalle autorità svizzere ai carabinieri di Como, che hanno avvisato l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) locale per verificare se l'uomo fosse a casa.

Il cameriere ha ammesso di avere preso ben tre diversi treni e un taxi. Per queste ragioni è stato denunciato con l'accusa di "mancato rispetto delle misure di contenimento sanitario". Di fatto ha potenzialmente messo in pericolo di contagio tutte le persone che sono entrate in contatto con lui durante il viaggio.