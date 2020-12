14 ore senza elettricità e riscaldamento

PIAN SAN GIACOMO - È stata una lunga notte gelida per gli abitanti di Pian San Giacomo che da ieri sera alle 19.00 si sono ritrovati senza elettricità e riscaldamento. A causa dell’abbondante nevicata si sono verificati dei danni sulle linee elettriche. Ben tre danni, uno in mattinata e due nel tardo pomeriggio, tanto da isolare la località di Pian San Giacomo. “La corrente è andata via verso le 19.00 di eri – ci racconta un abitante – abbiamo trascorso la serata con candele e torce, e ovviamente sotto le coperte perché non avevamo più riscaldamento”.

La corrente dovrebbe essere ripristinata in tarda mattinata stando a quanto ci ha detto al telefono l’Azienda elettrica del comune di Mesocco.