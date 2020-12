Covid, contagi anche presso l'Istituto Santa Filomena

STABIO - Non c'è tregua per le case anziani. Dopo i diversi casi riscontrati all'Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, anche presso l'Istituto Santa Filomena diversi residenti sono risultati positivi al virus. Otto, per l'esattezza, come riferisce l'Organo direttivo dell'Istituto.

Durante il fine settimana, dopo il caso di un residente positivo emerso venerdì scorso in serata, sono stati sottoposti al tampone altri 32 ospiti. Gli strisci sui collaboratori attivi nella stessa ala della struttura hanno rilevato invece quattro casi positivi.

La Direzione Sanitaria ha prontamente informato l'Ufficio del Medico Cantonale (UMC) con il quale è in costante contatto per un monitoraggio continuo della situazione.

Nonostante, a detta della direzione, il contagio sia al momento circoscritto, la struttura ha già predisposto un reparto Covid nel caso l'infezione dovesse estendersi.

A scopo preventivo, in accordo con l'UMC, si è ravvisata la necessità di adottare misure restrittive in materia di visite ai residenti che sono sospese fino al termine dell'analisi della situazione ambientale, così come le attività socializzanti e i pranzi in comune.

I familiari sono stati avvisati circa la possibilità di poter comunicare con i loro cari attraverso videochiamate organizzate dagli operatori della Casa.