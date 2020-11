Incendio in un'abitazione a Brissago

BRISSAGO - Fiamme in un'abitazione questa sera a Brissago. Le notizie sono per ora frammentarie, ma il rogo sarebbe scoppiato attorno alle 19.45 in una villetta di vacanza in via Borboniga.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme hanno interessato dapprima il tetto e poi tutta la casa causando danni ingenti. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i pompieri di Brissago che hanno domato le fiamme.

Le foto giunte in redazione mostrano tuttavia un incendio di grosse dimensioni, di grande violenza. La Polizia in serata ha reso noto che nell'incidente non vi sono stati feriti. La casa di vacanza era vuota, al momento dell'incendio.

foto lettore