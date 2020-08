Fiamme in un capanno degli attrezzi

GRAVESANO - I Pompieri del centro di soccorso di Lugano sono stati allarmati questa mattina, attorno alle 11.45, per un incendio che si stava sviluppando in un capanno per gli attrezzi attiguo a una casa in via Vallone a Gravesano.

Giunti sul posto, hanno domato il rogo che era limitato alla piccola costruzione, evitando la propagazione. Sul posto è arrivata anche la Polizia per gli accertamenti del caso. Al momento le cause che hanno generato il rogo non sono note.

Nessuno avrebbe riportato conseguenze nel sinistro e i danni sarebbero limitati.

Rescue Media