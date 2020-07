Tampona un'auto in fase di parcheggio, due i feriti

LUGANO - Un tamponamento con due feriti. E il bilancio dell'incidente verificatosi questo pomeriggio, attorno alle 13:30, sulla Cantonale di Gandria.

Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, il conducente di una Fiat immatricolata in Ticino stava circolando in direzione di Lugano quando è stato urtato da una VW, anch'essa immatricolata in Ticino, che stava effettuando una manovra di parcheggio.

A bordo della Fiat c’erano un padre 49 enne e la figlia 19 enne. La VW era perpendicolare alla strada quando ha colpito la Fiat che ha prima effettuato una carambola, ha urtato un'altra auto e poi un muretto.

Sia il padre che la figlia hanno riportato lievi ferite. I due sono stati trasportati all’ospedale. Nessun graffio, invece, per la donna a bordo della VW che non ha riportato nulla se non un grande spavento.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Cantonale per i necessari accertamenti e la Comunale di Lugano che ha disciplinato il traffico, rimasto perturbato per circa un'ora.

Rescue Media